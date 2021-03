Elise Mertens zit in de kwartfinales in Dubai: "Ik ben echt tevreden"

"Caroline Garcia is altijd een lastige opponente", zei Mertens vlak na haar overwinning. "Het was een moeilijke match. Ik ben echt tevreden over de manier waarop ik gespeeld heb. Het is moeilijk punten te maken tegen haar. Ik heb geprobeerd goed in de match te blijven, zo veel mogelijk ballen te winnen en agressiever te spelen."

In acht van haar tien laatste toernooien bereikte Elise Mertens de kwartfinales. De Belgische nummer 1 presteert dus erg constant. "Ik heb heel hard gewerkt in het voorseizoen, zoals alle atleten", reageerde Mertens. "Ik ben erg blij dat ik heel constant ben. Je moet altijd geloven dat je elke match kan winnen of competitief kan zijn in elke partij, zelfs wanneer je moe of niet 100 procent bent."