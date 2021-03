Elise Mertens zet nummer 319 simpel opzij bij 1e opdracht in Miami

Elise Mertens (WTA-17) heeft zich probleemloos geplaatst voor de 3e ronde in Miami. Als 16e reekshoofd was Mertens vrij in de 1e ronde, in de 2e was de Britse Katie Boulter (WTA-319) een makkelijke prooi. Al begon onze landgenote pas in het 4e spel aan haar match: 6-4, 6-1 in 1 uur en 20 minuten.