Elise Mertens staat in de 1/8e finales in Miami, waar Noami Osaka wacht

Na een kort moment van bezinning in de hitte van Florida draaide Mertens de rollen in set 3 eigenhandig en kordaat weer om. Bij 1-1 en 3-1 ging Mertens door de service van haar opponente. Na 1 uur en 51 minuten maakte ze er een einde aan en mocht Kontaveit inpakken.

In set 2 blonk Mertens plots uit in onmacht. De Belgische slaagde er geen enkele keer in een opslagspelletje tot een goed einde te brengen. Mertens sloeg 6 dubbele en 17 directe fouten.

De Estse gaf meteen haar service prijs en hoewel ze één keer kon terugbreken, keek ze in een oogwenk tegen een 5-1-achterstand aan. Na een felbevochten game kwam ze een tweede keer op het scorebord, maar Mertens maakte even snel een einde aan de aspiraties van Kontaveit.

Mertens-Kontaveit was een duel dat bol stond van de contrasten. In de eerste set was Mertens heer en meester en kreeg Kontaveit geen voet aan de grond.

Maakt Mertens er 2-2 van?

In de volgende ronde wacht Naomi Osaka. Osaka speelt in Miami haar eerste toernooi sinds haar grandslamoverwinning in Australië.

De Japanse nummer 2 van de wereld hoefde zelfs het veld niet te betreden om door te stoten naar de 1/8e finales. In de tweede ronde won Osaka nog vrij vlot van de Kroatische Ajla Tomljanovic (WTA-77), zondag profiteerde ze van de opgave voor de wedstrijd van de Servische Nina Stojanovic (WTA-95). Stojanovic is geblesseerd aan haar rechterdijbeen.

In de onderlinge duels tussen Elise Mertens en Naomi Osaka staat het 2-1 voor de Japanse. Osaka won in 2019 en 2020, in Osaka en Cincinnati. Mertens was in 2017 de beste in Wuhan.