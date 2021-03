Elise Mertens staat in de 1/8e finales in Miami, waar Naomi Osaka wacht

"Ik ben erg blij dat ik deze wedstrijd heb kunnen winnen", vertelde Mertens na haar kwalificatie. "Ik denk niet dat ik deze tweede set ga meetellen. Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik denk dat ik het een tijdje kwijt was."

"Het belangrijkste is echter dat ik in staat was om terug te slaan. Ik bleef vechten en ik wil iedereen bedanken die vandaag gekomen is. Het is echt heet en je hebt me er doorheen geholpen."

"De fysieke paraatheid was cruciaal. Ik hou van Miami, ook al was het Miami Heat vandaag. Ik heb hier eerder succes gehad in het dubbelspel, maar dit is de eerste keer dat ik de achtste finales heb gehaald in het enkelspel."