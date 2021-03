Elise Mertens redt zich uit uitzichtloze situatie en staat in halve finales

Elise Mertens (WTA-18) stond voor de tweede keer in haar carrière tegenover Jessica Pegula (WTA-36). Vorig jaar versloeg ze de Amerikaanse op het WTA-toernooi van New York.

Maar in Dubai was Pegula op dreef, want op weg naar de kwartfinales had ze nog geen set laten liggen. Ook tegen Mertens leek de Amerikaanse op weg naar een zege in twee sets, maar bij een 5-2-voorsprong voor Pegula kantelde de wedstrijd plots. Een vastberaden Mertens won 5 games op rij en sleepte een 3e set uit het vuur.

Pegula, die in het 10e spelletje van set 2 drie matchpunten niet kon verzilveren, kwam die mentale dreun niet meer te boven. Elise Mertens gunde de Amerikaanse geen enkel game meer in set 3 en had na een wedstrijd van bijna 3 uur haar ticket voor de laatste vier op zak.

In de halve finales neemt Mertens het mogelijk op tegen Aryna Sabalenka, met wie ze onlangs nog het dubbelspel won op de Australian Open. Sabalenka moet in haar kwartfinale dan wel winnen van Garbiñe Muguruza.