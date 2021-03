David Goffin laat 3 matchballen liggen in felle strijd met Amerikaan Fritz in Doha

De partij kon niet slechter beginnen voor Goffin. In een dramatische 1e set, met amper 43 procent goeie 1e opslagen, kon hij geen enkel servicegame winnen. Hij kwam enkel op het scorebord (1-6) door zelf door de opslag van Fritz te gaan, die hij in hun enige vorige duel in 2019 kon verslaan.

Goffin wist dat het veel beter moest, en zorgde daar ook voor vanaf de 2e set: zijn 1e opslagpercentage ging naar 73 procent. Hij opende de set met een servicegame op love. Hij moest wel als eerste weer een break toestaan, maar maakte die snel goed (3-3). Daarna liep het vlot, hij kon met een 2e break de setbordjes gelijk hangen: 7-5.

In de 3e set toonde Goffin zich perfect wisselvallig op zijn opslag: 6 aces, maar ook 5 dubbele fouten, 50% 1e opslagpercentage. Hij moest nu weer vaak achter de feiten aanlopen (6 breakballen tegen), maar slaagde er andermaal in om een break achter uit te gommen.

Bij 5-5 hield hij ternauwernood zijn eigen opslag vast, dubbele fouten speelden hem parten, op de opslag van Fritz kreeg hij zijn 1e matchbal. Vergeefs.

De Amerikaan sleepte een tiebreak uit de brand, waarin Goffin met 4-1 zegezeker leek. Maar in tennis moet elk punt gespeeld. Fritz draaide de rollen om en versierde eveneens een 1e matchbal. Zo ging het nog een paar keer over en weer. Bij 7-6 en 9-8 liet Goffin het liggen, Fritz maakte het bij zijn 3e matchbal wel uit: 9-11.



Fritz neemt het in de kwartfinale op tegen de Canadees Denis Shapovalov (ATP-11). Door zijn nederlaag mist Goffin een mogelijke halve finale tegen Roger Federer (ATP-6). De Zwitser maakt in Doha na meer dan een jaar afwezigheid zijn comeback op het circuit. Hij treft woensdag in de tweede ronde de Brit Daniel Evans (ATP 28).