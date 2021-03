Australian Open-revelatie Karatsev wint in Dubai nu ook eerste toptoernooi

De opgang van Aslan Karatsev is opmerkelijk. Op zijn 27e mocht hij voor het eerst meedoen aan een grandslamtoernooi en hij schopte het meteen tot de halve finales, tot latere winnaar Novak Djokovic hem de weg versperde.

Wie dacht dat Karatsev een eendagsvlieg zou zijn, komt nu bedrogen uit. Dat had de Rus in de halve finales al bewezen tegen zijn landgenoot Roebljov, die 23 matchen op een rij had gewonnen op de zogenoemde ATP 500-toernooien.

Aan die statistiek kwam dus een einde. In de finale, zijn allereerste op het hoogste niveau, ging hij gewoon door op zijn elan. Tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris, de nummer 81 van de wereld, was Karatsev zowaar favoriet, een rol die hij met verve waarmaakte.

Op de erelijst volgt Karatsev Novak Djokovic op. Hij staat morgen ook voor het eerst in zijn carrière in de top 30. Een jaar geleden stond hij maar net in de top 300.