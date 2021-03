18-jarige poulain van Justine Henin maakt indruk in Lyon: "Ik waardeer Henins raad"

Clara Tauson, winnares van de Australian Open bij de junioren in 2019, wordt op de baan begeleid door een Belgisch team. Ze traint al anderhalf jaar op de academie van Justine Henin, waar ze gecoacht wordt door Olivier Jeunehomme.

Mijn vrienden wonen in Denemarken, maar mijn tennisleven speelt zich momenteel in België af." Justine Henin is haar mentor. "Justine is bijna elke dag aanwezig op de academie. Ze woont de trainingen bij."

"Ik vind haar echt een mooi persoon. Ze neemt zichzelf ook niet te serieus en is heel vriendelijk. Ik herinner me mijn eerste bezoek op de academie. Ze praatte toen tegen me alsof we elkaar al jaren kenden. Ik voelde me meteen op mijn gemak."

"Ik was nog heel jong toen zij haar hoogdagen beleefde, maar ik heb veel van haar matchen teruggezien op YouTube, vooral de duels tegen Venus en Serena. Ik waardeer haar raad."