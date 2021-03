10e toernooizege levert Medvedev 2e plaats op wereldranglijst op

In Marseille speelde Daniil Medvedev de finale tegen thuisspeler Pierre-Hugues Herbert. De Fransman dwong de Russische topspeler tot een driesetter van meer dan 2 uur.

Medvedev boekte in Marseille een 10e toernooizege in zijn carrière. Eind vorig seizoen had hij al het toptoernooi in Parijs en de Masters gewonnen.

Door zijn prestaties mag Medvedev zich vanaf morgen de nummer 2 van de wereld noemen. Voor het eerst in meer dan 15 jaar gaat die eer niet naar een van de Grote 4 (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray).