Ysaline Bonaventure laat setpunt liggen en strandt in 1e ronde in Melbourne

Bij 5-4 in haar voordeel kreeg Bonaventure een break- én setbal, maar ze kon die niet benutten. Babos sleepte er nog een tiebreak uit. Daarin was Bonaventure nergens (7-0).

De 26-jarige Bonaventure speelde in 2019 haar eerste grandslammatch tout court in Melbourne, op de US Open vorig jaar won ze een 1e keer een grandslammatch. Dat kon ze vannacht niet herhalen.

Het was hun eerste onderlinge duel. Wat ze van elkaar wisten, is dat Babos (WTA-114) de 3 kwalificatierondes van vorige maand in Doha doorspartelde, terwijl Bonaventure (WTA-123) als lucky loser werd opgevist. Ze wisten dus allebei dat ze kans maakten.

"Spelniveau goed genoeg, jammer van 1e set"

Bonaventure was licht gefrustreerd, toen ze van Court 12 wandelde: "Natuurlijk ben ik ontgoocheld, hoewel ik vind dat mijn spelniveau redelijk goed was. Het is jammer dat ik die eerste set niet kon winnen, want ik had enorm veel mogelijkheden."

"Ik voelde me goed op het court. Ik vind ook dat ik de setbal niet slecht speelde. Ik heb haar dat punt zeker niet gegeven. In de tiebreak speelde Babos wel veel beter dan ik, ze sloeg vooral veel beter op."

"In de 2e set dichtte ik bijna weer de kloof tot 5-5, maar toen deed ik een stommiteit en miste een supergemakkelijke volley. Dat is frustrerend, maar ik ben helemaal niet negatief over de match."

Bonaventure kijkt er nu naar uit om terug te keren naar België, hoewel hier een koude- en sneeuwgolf heerst: "Ik had graag wat matchen gewonnen, maar dit is al de langste tournee uit mijn carrière. Ik ben op 28 december thuis vertrokken om me voor te bereiden in Dubai, daar de kwalificaties te spelen, waarna 2 weken quarantaine volgden in Melbourne en nog eens 10 extra dagen."

"Bovendien is de sfeer hier helemaal anders in vergelijking met andere jaren. Het weer is hier niet heel goed en het publiek is ook niet echt op de afspraak. Ik weet niet of dat is omdat de mensen bang zijn of omdat ze boos zijn omdat wij daar zijn, na wat zij hebben moeten doorstaan in hun lockdown."

"Ik wil graag weer in mijn eigen bed slapen en ben het beu om al bijna 2 maanden dezelfde kleren te moeten dragen", besloot ze met een knipoog.