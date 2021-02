Van Uytvanck krijgt rammeling van Muguruza, ook Minnen out

Van Uytvanck veegde in de eerste ronde de vloer aan met de Taiwanese Hsieh, maar kreeg deze keer van hetzelfde laken een broek. Nu weet de Belgische ook hoe het voelt om met 6-2, 6-0 te verliezen.

Muguruza is natuurlijk niet de minste. De Spaanse won 2 grandslamtitels en speelde vorig jaar de finale van de Australian Open. En ze bewees dat ze weer klaar is. Ze gunde Van Uytvanck geen enkele breakbal in de match die 54 minuten duurde.

Het eerste opslagspel van onze landgenote was nog hoopvol (op love naar 1-1), maar daarna liep ze vooral achter de feiten aan. In 27 minuten was de 1e set voorbij: 2-6.

In de 2e set had Van Uytvanck telkens de kans om haar 1e en 2e opslagspel te winnen, maar Muguruza brak toch. De Spaanse stoomde door naar 6-0 in nog eens 27 minuten. (lees voort onder de tweets)