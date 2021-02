Van Uytvanck en Minnen klaren vlot hun eerste klus in Melbourne

Tegen de ervaren Taiwanese Hsieh Su-Wei (WTA-68) kon Alison Van Uytvanck een eerste keer de benen losgooien na een strikte quarantaine in Australië.

Onze landgenote had er zin in en liep in geen tijd 4-0 uit. De eerste set kwam nooit meer in gevaar. En ook in de tweede set toonde Van Uytvanck dat de trainingsuurtjes met haar partner Greet Minnen vruchten hadden afgeworpen. Met een droge 6-0 maakte ze de wedstrijd af.

Tweevoudig grandslamkampioene Garbine Muguruza zal in de tweede ronde een grotere uitdaging vormen. De finaliste van de Australian Open vorig jaar zal een goede graadmeter zijn met het oog op het eerste grandslamtoernooi van het jaar.