David Goffin is meteen uitgeschakeld in de 1e ronde van de Australian Open. De Belgische nummer 1 (ATP-15) verloor in 5 sets tegen de lokale wildcardspeler Alexei Popyrin (ATP-113). Goffin liet in de 4e set 4 matchballen liggen. De Australische tournee is dus een flop geworden voor onze landgenoot.