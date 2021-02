Thiem schakelt publiekslieveling Kyrgios uit in Australië na vijfsetter

Thiem tegen thuisspeler Kyrgios was de match waar in Melbourne het meeste naar werd uitgekeken. Thiem won in september de US Open en was dus de grote favoriet, maar Kyrgios had het publiek helemaal op zijn hand.

Kyrgios begon ook flitsend. Hij won de eerste twee sets in een erg gelijkopgaande match. Thiem stond met de rug tegen de muur, maar grote spelers staan dan net op. Dat deed de Oostenrijker.

Het bleek wel erg dicht bij elkaar liggen. In elke van de vijf sets was er telkens maar een keer een break te zien. De match duurde 3 uur en 24 minuten.