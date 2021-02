Tegenstandster van Elise Mertens: "Ik beschouw mezelf niet als favoriete"

23:30 Elise Mertens is een van de hoofdrolspelers op dag 6:. 23 uur 30. Elise Mertens is een van de hoofdrolspelers op dag 6: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1360355077156790273

22:03 22 uur 03. 3e wedstrijd vanaf 1 uur. Het Belgisch-Zwitserse duel vindt plaats in het grootste stadion van de Australian Open: de Rod Laver Arena. Helaas voor de twee vrouwen is er even geen publiek toegelaten, uit voorzorg voor het coronavirus. Mertens en Bencic staan als derde geprogrammeerd. Na een vrouwenmatch om 1 uur onze tijd volgt er nog een mannenwedstrijd. Daarna is het aan Mertens. Vermoedelijk begint ze ergens tussen 5 en 6 uur aan haar opdracht.

21:56 21 uur 56. Mertens in 2, Bencic in 3 sets. Elise Mertens heeft het vlotst de 3e ronde gehaald. Zij won haar matchen telkens in 2 sets. Belinda Bencic niet. Zij heeft al 2 keer een driesetter moeten spelen. In de vorige ronde moest ze zich flink het in het zweet werken tegen Svetlana Koeznetsova (7-5, 2-6, 6-4). De wedstrijd duurde 2 uur en 39 minuten. U weet dus wie wat frisser aan de match zal beginnen.

21:54 21 uur 54. Ik ken Bencic nog van bij de juniores, al is dat natuurlijk wel een poos geleden. Ze heeft een nogal bijzondere manier om op de bal te slaan. Elise Mertens.

21:53 21 uur 53. Elise is een steengoede speelster die heel regelmatig tennist. Haar parcours van de voorbije weken verbaast me niet. Ik beschouw mezelf tegen haar dus niet als favoriete, want ze heeft duidelijk veel vertrouwen. Belinda Bencic is op haar hoede.

21:47 21 uur 47. Elise Mertens speelt voor het eerst op het hoogste niveau tegen Belinda Bencic (foto).