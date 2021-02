Sterke Goffin rekent in 2 sets af met Italiaan Sonego en staat in halve finales

Eenvoudig beloofde de klus voor Goffin niet te worden. Na de marathonmatch van enkele dagen geleden tegen thuisspeler Benjamin Bonzi kwam hij nu de taaie Italiaan Lorenzo Sonego (ATP-36) tegen.



David Goffin haalde in de eerste set een zeer constant niveau, hij leverde geen enkel opslagspelletje in en had slechts 1 breakpunt nodig om de set naar zich toe te trekken: 6-4. Sonego kreeg geen enkele kans om Goffin onder druk te zetten.

In de tweede set leek de partij te kantelen. Goffin leverde een spelletje op de eigen opslag in, maar zette dat enkele momenten later meteen weer recht. Bij 3-3 was het opnieuw Sonego die moest inleveren waardoor David Goffin kon doorstomen naar de overwinning.

In de halve finale komt onze landgenoot Alejandro Davidovich (ATP-56) of Egor Gerasimov (ATP-83) tegen. Beide spelers komen later vandaag nog in actie. Goffin bereikte eerder in Montpellier al 2 keer de halve finales (in 2018 en 2020).