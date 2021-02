Sander Gillé is nu ook uitgetennist in het gemengd dubbel

Sander Gillé kon de frustraties van de snelle uitschakeling in het dubbelspel aan de zijde van Joran Vliegen van zich afslaan in het gemengd dubbel. Daar schopte hij het aan de zijde van de Amerikaanse Hayley Carter tot de kwartfinales.

Daarin stond hij tegen de ervaren Australische tandem Stosur/Ebden. Sam Stosur breit in het gemengd dubbel een mooi einde aan haar succesvolle carrière in het enkelspel (o.a. winst op de US Open in 2011). Zij en Ebden kregen een wildcard voor de Australian Open en dat zal de organisatie zich niet beklagen.

Gillé en Carter verloren in zowel de eerste als de tweede set telkens snel hun opslag. Dat bleek een te hoge berg om te beklimmen.