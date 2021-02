Rafael Nadal swingt naar kwartfinales Australian Open

Fabio Fognini, de nummer 17 van de wereld, heeft in zijn carrière al 4 keer kunnen winnen van Rafael Nadal. Een 5e zege kwam daar vandaag niet bij.

De Italiaan maakte geen schijn van een kans tegen de topfavoriet en verloor na dik 2 uur in 3 sets.

Nadal boekte zijn 285e zege op de 4 toptoernooien. Als hij er nog 3 bijdoet deze week wint hij voor de 21e keer in zijn carrière een grandslamtoernooi. Dat is er een meer dan zijn eeuwige rivaal Roger Federer, die er niet bij is in Melbourne.

In de kwartfinales neemt Nadal het op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-6). Die hoefde niet te spelen tegen Matteo Berrettini. De Italiaan kampt met een blessure.