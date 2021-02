Naomi Osaka laat halve finale tegen Elise Mertens schieten

Naomi Osaka heeft zich teruggetrokken uit haar halve finale van de Gippsland Trophy in Melbourne. De Japanse wil door een lichte blessure geen risico's nemen met het oog op de Australian Open, die maandag van start gaat.

"Sorry voor de fans, maar ik heb een knagende blessure en ik moet voorzichtig zijn met het oog op de Australian Open. Ik kijk ernaar uit om volgende week weer wedstrijden te spelen", laat Osaka weten.

Dat zorgt ervoor dat Elise Mertens doorstoot naar de finale. Osaka, die de Australian Open won in 2019, komt in de eerste ronde in Melbourne uit tegen de Russin Anastasia Pavljoetsjenkova.