Mertens trekt met trofee en grote dosis vertrouwen naar Australian Open

Na de opgave van Naomi Osaka in de halve finales kwam Mertens fris aan de start van haar finale. Ze speelde dominant en aan de overzijde had Kanepi het knap lastig met het tempo van Mertens. De Estse moest in set 1 twee keer haar opslag afgeven: 4-6.



In set twee was Mertens niet meer te stoppen. Kanepi stapelde dan weer de fouten op. Met een ace maakte Mertens het na 1 uur en 10 minuten al af: 1-6.

Zo is het in haar eerste toernooi van het nieuwe seizoen meteen bingo voor Mertens. Vorige maand moest ze door een schouderblessure nog forfait geven voor het toernooi in Abu Dhabi. Dit is voor de Belgische nummer een haar 6e WTA-titel. Vorig jaar verloor ze nog twee WTA-finales.

Op de Australian Open hoopt Mertens beter te doen dan haar vierde ronde van vorig jaar. Haar beste resultaat in Melbourne tot dusver was een plek in de halve finales in 2018. Ze treft in de eerste ronde de 18-jarige Canadese Leylah Fernandez (WTA-89).