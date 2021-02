Mertens en Sabalenka maken brandhout van Japans duo op weg naar halve finale

Elise Mertens en Arina Sabalenka wonnen de afgelopen jaren al heel wat grote toernooien, met als hoogtepunt de US Open van 2019. Als nummer 2 zijn ze het hoogst overgebleven reekshoofd in Australië, een status die ze tegen Shuko Aoyama en Ena Shibahara extra in de verf zetten.

Aanvankelijk konden de Japanse vrouwen nog min of meer gelijke tred houden, tot 2-3. Hierna wonnen Mertens en Sabalenka 9 spelletjes op een rij.

In de halve finales staat Mertens tegen een oude bekende. Aan de zijde van Demi Schuurs won ze 4 WTA-titels. De Nederlandse speelde daarna een tijdje met de Duitse Grönefeld, maar doet het nu met de Amerikaanse Melichar.