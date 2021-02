Als laatste van de 7 Belgen komt Alison Van Uytvanck in actie op de Australian Open. De 26-jarige Van Uytvanck (WTA-67) krijgt met de Franse kwalificatiespeelster Clara Burel dé kans om voor het eerst de 2e ronde te halen. 6 keer ging ze er al in de 1e ronde uit. Burel, die vorig jaar de 3e ronde haalde op Roland Garros, is de nummer 237 van de wereld. Volg de score hier.