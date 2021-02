LIVE: Mertens en Sabalenka strijden om de dubbeltitel op Australian Open

07:06 07 uur 06. Set 2 blijft bij 3-3 in balans. Elise Mertens mag weer gaan serveren. . Set 2 blijft bij 3-3 in balans. Elise Mertens mag weer gaan serveren.

07:04 07 uur 04. Mertens en Sabalenka moeten ervoor knokken. Net als in set 1 heeft Elise Mertens het niet makkelijk op haar eigen service. In het 3e spelletje moet ze twee breakpunten toestaan, maar de Tsjechen kunnen niet profiteren. Bij 2-1 blijven we dus "on serve", de frustratie bij Krejcikova en Siniakova lijkt wel toe te nemen. . Mertens en Sabalenka moeten ervoor knokken Net als in set 1 heeft Elise Mertens het niet makkelijk op haar eigen service. In het 3e spelletje moet ze twee breakpunten toestaan, maar de Tsjechen kunnen niet profiteren. Bij 2-1 blijven we dus "on serve", de frustratie bij Krejcikova en Siniakova lijkt wel toe te nemen.

06:58 Elise Mertens en Aryna Sabalenka weten van geen ophouden:. 06 uur 58. Elise Mertens en Aryna Sabalenka weten van geen ophouden: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1362641720530329600

06:50 06 uur 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1362641673759698948

06:49 06 uur 49. Set 1 is binnen! De opslag van Siniakova draait niet en dat blijkt eens te meer in de 8e game. Mertens en Sabalenka dwingen twee setpunten af en het eerste is meteen raak. Set 1 gaat met 6-2 naar het Belgisch/Wit-Russische duo! . Set 1 is binnen! De opslag van Siniakova draait niet en dat blijkt eens te meer in de 8e game. Mertens en Sabalenka dwingen twee setpunten af en het eerste is meteen raak. Set 1 gaat met 6-2 naar het Belgisch/Wit-Russische duo!

06:40 06 uur 40. Vier breakkansen weggewerkt. Elise Mertens heeft het lastig op haar eigen opslag. Krejcikova en Siniakova versieren vier breakpunten, maar slagen er niet om er eentje te verzilveren. Het zenuwslopende 7e spelletje gaat zo toch naar Mertens en Sabalenka. Zo staat het nu 5-2 en mag Siniakova gaan serveren met veel druk op de ketel. . Vier breakkansen weggewerkt Elise Mertens heeft het lastig op haar eigen opslag. Krejcikova en Siniakova versieren vier breakpunten, maar slagen er niet om er eentje te verzilveren. Het zenuwslopende 7e spelletje gaat zo toch naar Mertens en Sabalenka. Zo staat het nu 5-2 en mag Siniakova gaan serveren met veel druk op de ketel.

06:30 06 uur 30. 4-2-voorsprong voor Mertens en Sabalenka. Met een mokerslag langs de lijn van Sabalenka gaat het naar 4-2, opnieuw een break dus. Dit keer is het Krejcikova die haar service moet inleveren. Wel verontrustend: na de forehand van Sabalenka zien we even een pijnlijke grimas op het gelaat van Sabalenka. Heeft de Wit-Russische een kleine blessure? . 4-2-voorsprong voor Mertens en Sabalenka Met een mokerslag langs de lijn van Sabalenka gaat het naar 4-2, opnieuw een break dus. Dit keer is het Krejcikova die haar service moet inleveren. Wel verontrustend: na de forehand van Sabalenka zien we even een pijnlijke grimas op het gelaat van Sabalenka. Heeft de Wit-Russische een kleine blessure?

06:29 06 uur 29. Rebreak. De Tsjechische vrouwen maken de break meteen ongedaan. Ze gaan door de opslag van Sabalenka, vooral dankzij een sterk spelende Krejcikova. . Rebreak De Tsjechische vrouwen maken de break meteen ongedaan. Ze gaan door de opslag van Sabalenka, vooral dankzij een sterk spelende Krejcikova.

06:28 06 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1362639811706691585

06:23 06 uur 23. Break voor Mertens en Sabalenka. Na drie gelijk opgaande games forceren Elise Mertens en Aryna Sabalenka een eerste break. Ze profiteren van een zwak opslagspel van Siniakova om een 3-1-voorsprong te nemen in set 1. . Break voor Mertens en Sabalenka Na drie gelijk opgaande games forceren Elise Mertens en Aryna Sabalenka een eerste break. Ze profiteren van een zwak opslagspel van Siniakova om een 3-1-voorsprong te nemen in set 1.