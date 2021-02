Killer van Mertens legt nu ook de nummer 1 van de wereld over de knie

Ashleigh Barty was de Australische hoop om de eerste thuisspeelster te worden die wint in Melbourne sinds Chris O'Neil in 1978. De nummer 1 van de wereld schoot goed uit de startblokken, geholpen door een slap wedstrijdbegin van Karolia Muchova.

Net als tegen Elise Mertens tekende Muchova niet present in de eerste spelletjes, waardoor Barty naar een 5-0-voorsprong stoomde. De Australische won set 1 uiteindelijk met 6-1.

Ook in de 2e set bleef Muchova het aanvankelijk moeilijk hebben. Na 9 games had de Tsjechische nog maar één winner geslagen, tegenover 18 onnodige fouten.

Maar een medische time-out bleek het redmiddel, want na een onderbreking van zo'n tien minuten stond er plots een andere Muchova op de baan. "Ik voelde mijn hoofd tollen en was draaierig. Nadien ging het beter", aldus Muchova, die vervolgens verbaasde door de match nog helemaal te doen kantelen.

"Ik ben er gewoon voor gegaan. Ik probeerde preciezer en sneller te spelen en wat vaker naar het net te komen. Ik ben blij dat dat gelukt is", verklaarde Muchova haar transformatie.

In de halve finales neemt Muchova het op tegen Jennifer Brady. Die klopte in haar kwartfinale Jessica Pegula in een Amerikaans onderonsje.