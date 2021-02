IN BEELD: Nick Kyrgios discussieert, molesteert en triomfeert

Nick Kyrgios is voor het tennis wat Lamkel Zé voor het voetbal betekent: met hem op het terrein valt er altijd wel iets te beleven. Dat was vandaag ook zo tijdens zijn optreden tegen de Fransman Ugo Humbert.

De Australische showman werkte zijn hele repertoire af. Dat zijn sublieme slagen, een onderhandse service, een stukgeslagen racket, het betere smoelenwerk en een discussie met de umpire.

Uiteindelijk won Kyrgios na 3,5 uur in 5 sets. Het had er ook anders kunnen uitzien want in set 4 kreeg hij 2 matchpunten tegen. De Australiër overleefde ze en bleef opvallend rustig in het beslissende bedrijf.

In de volgende ronde komt Kyrgios uit tegen 's werelds nummer 3, maar de fans twijfelen niet aan hun held. "Die pak je ook", schreeuwde eentje in het publiek.