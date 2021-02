Gevolg van 2 weken isolatie? Azarenka meteen out, Nadal wel vlot door

Met Viktoria Azarenka is de Australian Open al in de eerste ronde een tweevoudige eindlaureate kwijt. Ook titelverdedigster Sofia Kenin had het moeilijk, maar overleefde "de zenuwen". Rafael Nadal leek dan weer geen last meer te hebben van zijn rug. Een overzicht van een nacht actie Down Under.

Medische time-out kan Azarenka niet redden

Viktoria Azarenka was een van de 72 pechvogels die bij aankomst in Australië in strikte isolatie moest. Het slot op de deur van haar hotelkamer werd pas eind januari verwijderd en zo kon ze amper één match spelen als voorbereiding op de Australian Open. Heeft die bizarre voorbereiding de tweevoudige kampioene de das omgedaan in de eerste ronde? Azarenka, in september nog verliezend finaliste op de US Open, had in de tweede set moeite met ademen en vroeg een medische time-out. Het kon haar niet meer redden tegen de Amerikaanse Jessica Pegula.

Lange quarantaine nekt ook Paula Badosa

Australian Open Liudmila Samsonova ( 130 , Kwal. ) Liudmila Samsonova set Paula Badosa ( 70 ) Paula Badosa 4 1 7 7 2 4 7 3 5

Ook Paula Badosa is het slachtoffer geworden van de corona-editie van de Australian Open. De Spaanse had als enige positief getest op het coronavirus in Australië en moest 4 dagen langer in quarantaine dan haar collega's. De 23-jarige kon wel nog enkele dagen trainen, maar een voorbereidingswedstrijd kon niet meer op de planning na 21 dagen isolatie. Tegen de Russische kwalificatiespeelster Ludmila Samsonova kraakte Badosa in de derde set: ze mocht serveren voor de match, maar een dubbele fout brak haar zuur op.

Nadal heeft geen last van zijn rug

Australian Open Laslo Djere ( 56 ) Laslo Djere set Rafael Nadal ( 2 , 2 ) Rafael Nadal 3 1 6 4 2 6 1 3 6

Er stonden veel vraagtekens achter de naam van Rafael Nadal, die in Australië over Roger Federer kan springen met een 21e grandslamtitel. De Spaanse gravelkoning sloeg de ATP Cup vorige week over door rugpijn. "Ik moet de eerste ronde overleven", zei de nummer 2 van de wereld. En dat deed hij zonder problemen. Laslo Djere werd in 3 korte sets naar huis gestuurd. Ook vierde reekshoofd Daniil Medvedev en zevende reekshoofd Andrei Roeblev lieten geen steek vallen in de eerste ronde.

Titelverdedigster Kenin overleeft moeilijke start

Australian Open Sofia Kenin ( 4 , 4 ) Sofia Kenin set Maddison Inglis ( 133 , WC ) Maddison Inglis 7 1 5 6 2 4