Elise Mertens wint vlot eerste match van 2021 tegen Japanse Hibi

Maar de blessure lijkt verleden tijd. Mertens, nummer 20 van de wereld en 7e reekshoofd, sloeg goed op en liep in elke set flink uit: 5-1 in set 1 en 5-0 in set 2. In het voorlaatste spelletje van elke set gaf Mertens evenwel haar opslag uit handen, maar dat deerde niet. Met een rebreak maakte ze het 2 keer telkens af.



Mertens, vrij in d eerste ronde, speelt morgen in de 1/8e finales tegen de Française Caroline Garcia (WTA-44). Het 12e reekshoofd klopte de Hongaarse Timea Babos (WTA-115) met 6-4, 6-4.