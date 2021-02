Elise Mertens wint vlot 1e match van 2021: "Schouder hield goed stand"

Maar de blessure lijkt verleden tijd. Mertens, nummer 20 van de wereld en 7e reekshoofd, sloeg goed op en liep in elke set flink uit: 5-1 in set 1 en 5-0 in set 2. In het voorlaatste spelletje van elke set gaf Mertens evenwel haar opslag uit handen, maar dat deerde niet. Met een rebreak maakte ze het 2 keer telkens af. Mertens, vrij in de eerste ronde, speelt morgen in de 1/8e finales tegen de Française Caroline Garcia (WTA-44). Het 12e reekshoofd klopte de Hongaarse Timea Babos (WTA-115) met 6-4, 6-4.

Bekijk het matchpunt:

"Mijn schouder hield goed stand"

"Ik was heel blij dat ik eindelijk mijn seizoen kon lanceren en opnieuw een match kon spelen", verklaarde Mertens na haar nederlaag in het dubbelspel. Aan de zijde van de Sloveense Andreja Klepac ging ze met tweemaal 6-3 onderuit tegen de Roemenen Monica Niculescu en Patricia Maria Tig.

"Een eerste wedstrijd zorgt altijd voor een wat bizar gevoel", zei Mertens. "Door de problemen met mijn schouder kon ik bovendien niet veel spelen de laatste tijd."

"Hibi sloeg veel sliceballen. Ik moest me dus aanpassen. Maar ik heb goed geserveerd. Over het algemeen ben ik tevreden over mijn spelniveau. Mijn schouder hield ook goed stand na een enkel- en een dubbelwedstrijd."

Nu wacht Garcia, waar ze nog nooit tegen won. "Dit wordt een goede test, dat is zeker. Ik weet niet of ze in vorm is. Maar ze won toch al 2 matchen, wat haar vertrouwen moet geven."

"Ze heeft een goede opslag, met een 2e bal met veel kick. Ze speelt ook heel agressief. Ons laatste duel vorig jaar op Roland Garros was heel spannend."

"Ik zal dicht bij mijn baseline moeten blijven en mag niet achteruitgaan. Het doet me plezier een 2e match te kunnen spelen. Dat laat me toe te zien waar ik sta, wetend dat volgende week natuurlijk belangrijker is."