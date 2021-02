Elise Mertens walst over Bencic en staat in 1/8e finales Australian Open

Het was de eerste confrontatie tussen Elise Mertens en Belinda Bencic, die een jaar geleden nog op de 4e plaats van de WTA-ranking prijkte. De Zwitserse moest al snel in de 1e set achtervolgen na een vroege break van Mertens, die autoritair stond te tennissen.

Onze landgenote ging in het 7e spelletje opnieuw door de opslag van Bencic en mocht dan serveren voor de 1e set. Bencic kon nog één setpunt wegpoetsen en dan was de kous af: 6-2 voor Mertens in precies een halfuur tennissen.

Ook in set 2 zette Mertens de toon, door al in de eerste game een break te forceren. Bencic kwam er niet meer aan te pas en kon nog maar één spelletje winnen. Mertens, die indruk maakte met haar harde een precieze slagen, stoomde door naar 5-1 en verzilverde vervolgens haar tweede matchpunt: 6-2 en 6-1 in een uurtje op baan.

In de 1/8e finales neemt Elise Mertens het op tegen Karolina Muchova (WTA-27). De Tsjechische klopte in de 3e ronde haar landgenote Karolina Pliskova (WTA-6) in twee sets.