Elise Mertens mept zich naar de kwartfinales in Melbourne

Elise Mertens en Caroline Garcia stonden voor de 4e keer tegenover elkaar in hun carrière. De Française, de nummer 44 van de wereld, had goeie herinneringen aan de vorige 3 confrontaties, want ze klopte Mertens evenveel keer. Vorig jaar was Garcia nog te sterk voor Mertens op Roland Garros.

In Melbourne verliep de eerste set gelijk opgaand tot 5-5, maar dan ging Mertens door de opslag van Garcia. De 27-jarige Française antwoordde met een rebreak en dwong zo een tiebreak af. Daarin was Mertens met 7-1 een maatje te groot.

In de 2e set had Mertens aan twee breakpunten genoeg om twee breaks te forceren. Garcia kon daar maar één break tegenover stellen en zo mocht Mertens bij 5-3 serveren voor de wedstrijd. Ze maakte het af in stijl, met een love-game.

In de kwartfinales neemt Elise Mertens het op tegen Elina Svitolina, de nummer 5 van de wereld. De 26-jarige Oekraïense klopte in de 1/8e finales Jelena Ostapenko. Mertens en Svitolina hebben een verleden in Melbourne. In 2018 klopte Mertens Svitolina in de kwartfinales van de Australian Open.