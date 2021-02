Elise Mertens klopt nummer 5 van de wereld en staat in halve finales

Elise Mertens (WTA-20) ging in het 4e spelletje door de opslag van Elina Svitolina. De Oekraïense flirtte bij 4-2 voor Mertens met een rebreak, maar de Belgische poetste op haar eigen opslag drie breakpunten weg en pakte even later de 1e set met 6-3.

Ook in set 2 forceerde Mertens al vroeg een break en toen ze bij 4-2 opnieuw door de opslag van Svitolina ging (op love zelfs), mocht ze serveren voor de wedstrijd. Maar toen stokte het plots bij Mertens, die 5 games op een rij verloor en ondertussen ook 3 matchpunten niet kon verzilveren.

Zo moest een 3e set met een "super-tiebreak" voor de beslissing zorgen. Daarin stoomde Mertens naar een 7-1-voorsprong en die bonus gaf ze niet meer uit handen. Het 6e matchpunt was uiteindelijk het goeie voor Mertens, die Naomi Osaka (WTA-3) treft in de halve finales.