Elise Mertens en Aryna Sabalenka bereiken dubbelfinale op Australian Open

Elise Mertens en haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka zijn in Melbourne het tweede reekshoofd in het dubbelspel. Met Nicole Melichar en Demi Schuurs kregen Mertens en Sabalenka het 4e reekshoofd tegenover zich.

In set 1 hadden Melichar en Schuurs bij 5-4 een kans om de set binnen te halen, maar Mertens en Sabalenka zetten de scheve situatie nog recht. Het setpunt werd weggewerkt, ze forceerden een break in het 11e spelletje en klaarden vervolgens de klus met 7-5 in de 1e set.

Melichar en Schuurs moesten in de 2e set al snel twee breaks toestaan, terwijl Mertens en Sabalenka slechts één keer gebroken werden. Bij 5-4 mocht er dan ook geserveerd worden voor de wedstrijd. Het eerste matchpunt was meteen het goeie: 7-5 en 6-4 na anderhalf uur tennissen.

Voor Mertens en Sabalenka wordt het de eerste finale in Melbourne. Daarin nemen ze het op tegen het duo Krejcikova/Siniakova, het 3e reekshoofd op de Australian Open. De Tsjechische vrouwen wonnen in 2018 het dubbelspel op Roland Garros en Wimbledon.

Ook Elise Mertens en Aryna Sabalenka hebben al een grandslamtitel op hun palmares in het dubbelspel. In 2019 triomfeerden ze op de US Open.