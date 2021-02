Elise Mertens bereikt kwartfinales in het dubbelspel op Australian Open

Elise Mertens en Aryna Sabalenka, tweede reekshoofd in Melbourne, versloegen in de 1/8e finales de Duitse Laura Siegemund en de Russin Vera Zvonareva in drie sets. De partij duurde twee uur en elf minuten.

Met het duel tussen Mertens/Sabalenka en Siegemund/Zvonareva stonden de laatste twee winnende duo's van de US Open tegenover elkaar. Mertens en Sabalenka wonnen het dubbelspel op Flushing Meadows in 2019, Siegemund en Zvonareva vorig jaar.



In de kwartfinales wacht voor de Mertens en Sabalenka de Japanse tandem Shuko Aoyama/Ena Shibahara. Zij klopten de Amerikaanse Hayley Carter en Braziliaanse Luisa Stefani met 6-2 en 6-4.