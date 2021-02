Djokovic maakt einde aan sprookje van Karatsev op weg naar 9e finale

Aslan Karatsev was tot voor deze Australian Open een nobele onbekende bij het brede publiek, maar schopte het in Melbourne vanuit de kwalificaties verrassend tot in de halve finales. Voor de nummer 114 van de wereld was het nota bene zijn eerste keer op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi.

Maar met de finale in zicht wachtte voor Karatsev de zwaarste opdracht tot nu toe, want de Rus kreeg met Novak Djokovic de nummer 1 van de wereld tegenover zich. De Serviër won de Australian Open al 8 keer en gaat in Melbourne voor zijn 18e grandslamtitel in totaal.

Karatsev had eerder dit toernooi al enkele reekshoofden geklopt, maar de Rus besefte al snel dat hij met Djokovic een speler van een ander kaliber tegenover zich had. Djokovic deelde de lakens uit en gunde Karatsev enkel in set 2 wat meer dan een figurantenrol.

De Serviër liet Karatsev van 5-1 terugkeren naar 5-4, maar dan herpakte hij zich en stoomde hij door naar setwinst en uiteindelijk een erg vlotte overwinning: 6-3, 6-4 en 6-2.

In de finale neemt Djokovic het op tegen de Rus Daniil Medvedev of de Griek Stefanos Tsitsipas.