Derde reekshoofd Thiem moet zijn koffers pakken op de Australian Open

Dominic Thiem was vorig jaar nog verliezend finalist in Melbourne en hoorde ook nu weer bij het kransje favorieten op de Australian Open. Maar de winnaar van de US Open had zijn dagje niet en oogde vermoeid na zijn vijfsetter tegen Nick Kyrgios in de 3e ronde.

In de eerste twee sets tegen Grigor Dimitrov pakte Thiem wel telkens een 3-1-voorsprong, maar de Bulgaar knokte zich evenveel keer terug in de set. Met twee keer 6-4 zette hij Thiem met de rug tegen de muur. In set 3 was het vat helemaal af bij Thiem, die geen enkel spelletje meer kon winnen.

Dimitrov neemt het in de kwartfinales op tegen toernooiverrassing Aslan Karatsev. De Rus, de nummer 114 van de wereld, komt uit de kwalificaties en rekende in zijn 1/8e finale af met Felix Auger-Aliassime. De 27-jarige Karatsev staat in Melbourne nota bene voor het eerst op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi.