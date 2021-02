David Goffin moet zwoegen om vroege exit te vermijden: "Maar ik speelde goed"

Na zijn nederlaag in de 1e ronde van de Australian Open wou David Goffin in Montpellier vertrouwen tanken en matchritme opdoen.

Doordat hij het 2e reekshoofd is, moest onze landgenoot in de eerste ronde niet in actie komen. De Fransman Benjamin Bonzi (die gisteren Pouille versloeg) was op papier een hapklare brok voor Goffin.

Maar dat papiertje kon snel de prullenbak in. Goffin leverde in de eerste set liefst 3 keer zijn opslagspelletje in. Bonzi haalde het met 6-4. Goffin wervelde in in het 2e bedrijf wel naar een 0-4-voorsprong en gaf die 2e set niet meer weg (4-6).

In de 3e set moest Goffin knokken om bij 2-3 zijn opslag te verzilveren. Bonzi liet Goffin ook een game later diep in het krachtenarsenaal tasten. Het verschil tussen de nummer 15 en de nummer 125 was niet groot.

Bij 5-6 voor Goffin werkte onze landgenoot nog een breakpunt weg. Het eerste matchpunt was na 2 uur en 34 minuten het goede.

In de volgende ronde wacht de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP-36), tegen wie hij nog niet speelde. Goffin bereikte in Montpellier al 2 keer de halve finales (in 2018 en 2020).