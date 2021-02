Coppejans benut kansen niet in 5-setter tegen Vesely: "Begon aan zege te denken"

Coppejans zat vol vertrouwen, maar zijn opslagpercentage ging wat naar beneden in de 4e en 5e set. Hij kwam in beide sets 3-1 voor, maar de meer ervaren Tsjech kon telkens met 3-6 de rollen omdraaien.

Onze landgenoot was niet van slag en ging ijzersterk serveren. Vesely kon 5 breakballen wegwerken, maar de 6e was de goeie: 6-3. In de 3e set kwam de Belg bij 5-4 voor Vesely 40-0 achter op de eigen opslag. Hij werkte de 3 setpunten voor Vesely weg, waarna hij het in de tiebreak (7-6 (7/3) afmaakte.

Coppejans begon aan zijn 2e match op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi (in 2015 speelde hij de 1e ronde op Roland Garros). Tegen leeftijdsgenoot Vesely, die 7 eerste rondes in Melbourne nog maar een 2e keer overleefde.

"Begon aan de zege te denken, dat brak me zuur op"

"Ontgoocheling is uiteraard het overheersende gevoel, ook al heb ik gezien de omstandigheden heel goed gespeeld", verklaarde Coppejans na de wedstrijd. "In deze match waren er verschillende kantelmomenten. Ik kwam goed weg in de derde set door bij 40-0 achter 3 setpunten weg te werken."

"Maar toen ik in de 4e set 1-3 en 0-30 voorstond, raakte ik in de war. Ik begon aan de zege te denken en dat brak me zuur op. Tot dan was ik heel geconcentreerd. Daarna beging ik enkele stomme fouten en heb ik minder goed geserveerd."

"Vesely maakte daar gebruik van en in de 5e set speelde hij gewoon beter. Het is misschien een kwestie van ervaring, want het was mijn eerste 5-setter."

Coppejans verbleef 2 weken in strikte quarantaine in aanloop naar het 1e grandslamtoernooi van het seizoen. "Het is moeilijk te zeggen dat het een ander verhaal zou geweest zijn met 2 weken waarin ik had kunnen trainen. Dat weet je nooit. Ik was niet 100 procent. Ik had wat pijn aan mijn schouder en elleboog. Het is in ieder geval een interessante match om te analyseren. Het was een heel bijzonder toernooi met COVID-19, maar ik ben blij dat ik kon deelnemen."