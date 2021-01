Ysaline Bonaventure verliest in 1e ronde in WTA-toernooi Melbourne

Haar nieuwe coach Arthur De Greef aan de zijlijn zag hoe de 26-jarige Bonaventure met haar opslag sukkelde. Ze sloeg liefst 8 dubbele fouten. In elke set gaf ze 2 keer haar opslag prijs in het eerste duel tussen de 2 vrouwen. Collins is wel niet de minste, in 2019 haalde ze de halve finale in de Australian Open.

Met Alison Van Uytvanck (WTA-65) en Greet Minnen (WTA-110) komen nog 2 Belgische vrouwen in actie op de WTA Yara Classic Valley in Melbourne, in de aanloop naar de Australian Open van volgende week.

Zij treffen in de eerste ronde respectievelijk de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA-68) en de Servische Olga Danilovic (WTA-183). Ook Kirsten Flipkens (WTA-87) stond op de deelneemsterslijst, maar zij moest verstek laten gaan omdat ze nog te veel last heeft aan haar enkel.

Van Uytvanck was ook aan zet in het dubbelspel aan de zijde van de Zweedse Cornelia Lister, maar verloor meteen in de eerste ronde. De Indiase Ankita Raina en Nederlandse Rosalie van der Hoek waren in 2 sets (7-6 (7/5) en 6-4) te sterk.

In dit toernooi zijn Ashleigh Barty (WTA-1), Sofia Kenin (WTA-4) en Serena Williams (WTA-11) de beste speelsters. Tegelijkertijd wordt elders in Melbourne ook de Gippsland Trophy gehouden, waar Elise Mertens aan de slag is.