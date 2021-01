Talentvolle Australiër houdt David Goffin uit finale in Turkije

Om de Australian Open voor te bereiden is David Goffin zijn seizoen een keer in Turkije begonnen. Op het hardcourttoernooi van Antalya kreeg hij vanochtend een eerste serieuze test voorgeschoteld. Met de 21-jarige Australiër Alex De Minaur streed hij om een finaleticket.

De twee hielden mekaar bijna 2 uur aan de praat. Uiteindelijk moest Goffin zich gewonnen geven in 3 sets: 6-4, 3-6 en 6-2.

Onze landgenoot werd zeker niet weggeveegd, maar zijn opslag liet hem in de steek in de beslissende set. Dubbele fouten deden hem de das om.

Het was al de tweede nederlaag in evenveel wedstrijden voor Goffin tegen de Australiër. In 2019 verloor onze landgenoot al eens in de Davis Cup van De Minaur.