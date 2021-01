Kirsten Flipkens balt haar vuist na marathonmatch in Abu Dhabi

Kirsten Flipkens had lang in de wachtkamer moeten zitten en was blijkbaar niet meteen van plan om weer in afzondering te gaan in haar hotelkamer.

Onze landgenote maakte van haar eerste optreden van het jaar een slopende wedstrijd, die uiteindelijk pas na 3 uur en 5 minuten beslist zou worden.

Flipkens had tegen Laura Siegemund (WTA-51) bij 2-4 een optie op de eerste set genomen, maar daarna haperde de opslag van Flipkens helemaal.

Ze leverde haar service 3 keer in, waardoor de set nog kantelde richting de Duitse: 7-5.

In set 2 wiste Flipkens een vroege break uit en kreeg ze Siegemund in het laatste spelletje klein: 5-7 en een beslissende set.

Daarin liep Flipkens 1-4 uit, maar een break dreigde weer roet in het eten te gooien.

Siegemund kwam terug tot 4-4, maar Flipkens trok het laken toch naar zich toe: 7-5, 5-7 en 4-6.

Flipkens neemt het in de achtste finales op tegen het Amerikaanse topreekshoofd Sofia Kenin (WTA 4) of een kwalificatiespeelster.

Met Elise Mertens (WTA 20) staat nog een tweede Belgische op de tabel in Abu Dhabi. Zij is het zevende reekshoofd en opent donderdag tegen de Française Alizé Cornet (WTA 53).