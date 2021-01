David Goffin is in Antalya snel klaar met Italiaan Travaglia

David Goffin, het tweede reekshoofd in Turkije, zat tegen Stefano Travaglia meteen goed in de wedstrijd. In geen tijd stond de Italiaan 3-0 en 5-1 in het krijt. Goffin gunde zijn tegenstander nog twee spelletjes, maar haalde dan de 1e set binnen met 6-3.

De tweede set verliep gelijk opgaand tot 3-2, waarna Goffin met drie spelletjes op rij doorstoomde naar de overwinning. In de halve finales wacht de Belg nu de winnaar van het duel tussen Nikoloz Basilashvili en Alex De Minaur.