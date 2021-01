David Goffin haalt halve finales in Turkije: "Voel dat ik in m'n ritme kom"

David Goffin, het tweede reekshoofd in Turkije, zat tegen Stefano Travaglia meteen goed in de wedstrijd. In geen tijd stond de Italiaan 3-0 en 5-1 in het krijt. Goffin gunde zijn tegenstander nog twee spelletjes, maar haalde dan de 1e set binnen met 6-3.

De tweede set verliep gelijk opgaand tot 3-2, waarna Goffin met drie spelletjes op rij doorstoomde naar de overwinning. In de halve finales wacht de Belg nu de winnaar van het duel tussen Nikoloz Basilashvili en Alex De Minaur.

"Ik ben tevreden met de manier waarop ik gespeeld heb", sprak Goffin na de wedstrijd. "Ik zat meteen goed in de match en dat leverde me, net zoals in de vorige ronde, al snel een break op. Met mijn goeie service en precieze slagen zette ik hem de hele wedstrijd onder druk. Dat het zo vlot zou gaan, had ik niet verwacht."



"Ik voel dat ik progressie maak en in mijn ritme kom. Elke match gaat het beter en beter."