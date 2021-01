Australisch talent houdt Goffin uit Turkse finale: "Had alles om te winnen"

In de finale neemt De Minaur het op tegen de Kazak Alexander Boelbik (ATP-49), die het ook in 3 sets haalde van de Fransman Jérémy Chardy (ATP-72).

Het was al de tweede nederlaag in evenveel wedstrijden voor Goffin tegen de Australiër. In 2019 verloor onze landgenoot al eens in de Davis Cup van De Minaur.

Onze landgenoot werd zeker niet weggeveegd, maar zijn opslag liet hem in de steek in de beslissende set. Dubbele fouten deden hem de das om.

Om de Australian Open voor te bereiden is David Goffin zijn seizoen een keer in Turkije begonnen. Op het hardcourttoernooi van Antalya kreeg de nummer 16 vanochtend een eerste serieuze test voorgeschoteld. Met de 21-jarige Australiër Alex De Minaur (ATP-23) streed hij om een finaleticket.

Goffin baalt: "Had alles om te winnen"

David Goffin reageerde teleurgesteld: "Het is heel jammer, want ik had alles in handen om de partij te winnen."

"Ik begon niet goed aan de wedstrijd. Dat was wel het geval in mijn voorgaande wedstrijden hier in Antalya. Ik serveerde niet goed, maakte enkele dubbele fouten en miste makkelijke ballen."

"Nadien krikte ik mijn niveau op. In de derde set speelden we een paar knappe rally's. Ik kwam offensiever voor de dag, terwijl hij zich vooral koest hield. Hij speelde op de tegenaanval en kende meeval bij enkele lobballen. Zo kon hij wegglippen."

Goffin kan met een plek in de halve finales wel terugblikken op een geslaagd 2021-debuut: "Er zat misschien meer in, maar in het algemeen verliep de week erg positief. Waren er vandaag links en rechts enkele punten in mijn voordeel gevallen, had de partij tegen De Minaur anders kunnen aflopen. Zoiets kan het wedstrijdbeeld veranderen."