Vliegen en Gillé sluiten seizoen af met dubbeltitel in Kazachstan

Sander Gillé en Joran Vliegen hadden gehoopt dit seizoen door te stoten naar de (sub)top in het dubbelspel, maar het werd een jaar met hoogtes en laagtes. Op de US Open haalden ze de kwartfinales, maar in Australië en Parijs lagen ze er snel uit.

Op de toernooien tussendoor slaagden ze er ook niet in te oogsten, waar ze in 2019 nog 3 titels op zak konden steken. Op de Astana Open in Noersoeltan lukte het dan toch.

Als laatste horde stonden Gillé en Vliegen tegen de Australiërs Purcell en Saville, ofwel het eerste reekshoofd tegen het tweede reekshoofd. Vooral de opslag van het Belgische duo draaide als een tierelier, met onder meer 11 aces. Een break in elke set volstond voor de toernooiwinst.