Titelverdediger Tsitsipas flirt met 2e nederlaag, Roeblev baalt

De eerste set was een nachtmerrie voor Roeblev: na 19 minuten was het al afgelopen voor de Rus. Het leek de voorbode voor een eenvoudige zege van Tsitsipas, maar die ging helemaal de mist in toen hij bij 5-4 moest serveren om in de 2e set te blijven.

Roeblev putte hier zoveel vertrouwen uit dat de 3e set tot aan de tiebreak gelijk opging. Bij 5-4 leek Tsitsipas op zijn eigen service de match in een definitieve plooi te leggen, maar de punten werden afgesnoept door Roeblev die het vervolgens op zijn eigen opslag kon afmaken.

Het draaide uit op een deceptie voor Roeblev, die een dubbele fout sloeg en daar zo aangeslagen van leek dat hij zich niet meer kon herpakken. Door die 2e nederlaag op een rij is hij meteen ook kansloos om bij zijn eerste deelname meteen de halve finales te halen. Tsitsipas is wel nog in de running, maar dan moet hij donderdag in een rechtstreeks duel voorbij Rafael Nadal.