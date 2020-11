Thiem staat opnieuw in Masters-finale na zenuwslopend duel met Djokovic

Eén break volstond voor een sterk spelende Dominic Thiem om de 1e set op zak te steken. Die kansen had Djokovic ook in de 2e set, maar hij verkwanselde twee setpunten.

Een tiebreak moest voor afscheiding zorgen en daarin leek Thiem aan het langste eind te trekken. De winnaar van de US Open versierde 4 matchballen, maar kon ze niet verzilveren. Na een bal in het net van Thiem sleepte Djokovic nog een 3e set uit het vuur.

Ook die werd beslist in een tiebreak. Thiem stond al snel met de rug tegen de muur, maar boog een 0-4-achterstond nog om in een 6-4-voorsprong. Djokovic kon het 5e matchtpunt van Thiem nog wegpoetsen, bij de 6e keer was het wel prijs: Djokovic mepte de bal buiten.