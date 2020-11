Rus Daniil Medvedev trekt ongeslagen naar halve finales op ATP Finals

Daniil Medvedev was voor zijn laatste groepsmatch al zeker van de halve finales na zeges tegen Novak Djokovic en Alexander Zverev. De Rus kon dus zijn voet van het gaspedaal houden tegen Diego Schwartzman.

Maar dat deed de Rus niet. Hij gunde Schwartzman geen zege in Londen en in 1 uur en 14 minuten had Medvedev de klus geklaard: 6-3, 6-3. In de halve finales mag Medvedev het opnemen tegen Rafael Nadal.