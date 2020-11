Roeblev is met 5 ATP-titels alleen recordhouder van 2020

Roeblev en Sonego, die in de halve finales verrassend Novak Djokovic naar huis stuurde, hielden elkaar in evenwicht in de finale.

Toch was de jonge Rus op de beslissende momenten net ietsje beter dan de Italiaan. Hij had in elke set aan één break genoeg om de finale naar zijn hand te zetten: 6-4 en 6-4.

Voor de 23-jarige Roeblev is het de zevende titel in zijn carrière, de vijfde dit seizoen. Eerder dit jaar was hij al de beste in Doha, Adelaide, Hamburg en Sint-Petersburg. Met vijf toernooizeges is hij recordhouder dit seizoen.