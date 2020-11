Rafael Nadal zet zijn 1.000e overwinning op zijn teller in Parijs

Nadal blijft de records opstapelen: na zijn 13e eindzege op Roland Garros, goed voor zijn 20e grandslamtitel, heeft de Spanjaard nu ook 1.000 overwinningen op zijn naam staan.

In Parijs rolde Feliciano Lopez allesbehalve de rode loper uit voor Nadal, die zijn eerste wedstrijd speelde sinds Roland Garros. Maar onder meer met 16 aces haalde Nadal de bovenhand.

Nadal is na Jimmy Connors, Roger Federer en Ivan Lendl nog maar de vierde speler in de Open Era die toetreedt tot het exclusieve clubje met 1.000 zeges. De gravelkoning was amper 15 jaar toen hij in 2002 op Mallorca zijn eerste zege boekte.

Het toernooi in Parijs ontbreekt nog op het palmares van Nadal. In zijn volgende wedstrijd wacht de Australiër Jordan Thompson (ATP 61), die de Kroaat Borna Coric (ATP 24) uitschakelde.