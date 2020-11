Rafael Nadal zet jacht op eerste Masters-titel in met vlotte zege

Rafael Nadal komt voor de 10e keer aan de start van de ATP Finals, maar nooit eerder kon hij het prestigieuze toernooi winnen. In zijn match tegen Andrej Roeblev liet hij alvast verstaan dat dit geen verplicht nummertje aan het einde van het jaar is voor hem.

Hoewel Roeblev op papier de betere serveerder was, was het Nadal die op zijn eigen opslag geen krimp gaf. Tot frustratie van de Rus, die bijna wanhopig op zoek was naar wapens om Nadal te ontmantelen.

Maar die vond hij dus niet. Een break in elke set volstond om het in 77 minuten af te maken voor Nadal. Volgende stop: Dominic Thiem. Wie dat duel wint, staat al met anderhalf been in de halve finales.